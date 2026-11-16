Екс-прем’єрка Хасіна планує повернутися до Бангладеш у грудні — Channel NewsAsia

Екс-прем’єрка Бангладеш Шейх Хасіна заявила, що має намір повернутися до країни в грудні, попри загрозу страти. В електронному інтерв’ю AFP вона сказала, що усвідомлює ризики, однак ухвалила рішення повернутися додому.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Хасіна виїхала до Індії в серпні 2024 року після студентського повстання, яке завершило її 15-річне правління. Відтоді вона перебуває за межами Бангладеш.

Смертний вирок і апеляція

Бангладеський суд торік заочно засудив Хасіну до смертної кари, визнавши її винною у злочинах проти людяності у справі про смертельне придушення протестів. Влада Бангладеш кількома днями раніше заявила, що в разі повернення вона може бути страчена, а можливість оскаржити вирок втрачена через пропущений строк подання апеляції.

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79-річна політикиня неодноразово відкидала легітимність судового процесу. За її словами, проти неї порушили понад 600 неправдивих справ, зокрема за звинуваченнями в корупції.

Запит на екстрадицію

Дакка вимагала від Індії видати Хасіну, а індійська сторона повідомила, що розглядає запит у правовому порядку. Сама Хасіна заявила, що не збирається просити Індію про сприяння в поверненні, оскільки планує приїхати добровільно.

Вона також заперечила причетність її партії «Авамі ліга» до нещодавньої серії нападів із пляшками із запалювальною сумішшю, у яких її звинувачувала влада. За словами Хасіни, її адвокати подали через дипломатичне представництво Бангладеш у Нью-Делі заяви на отримання бангладеського паспорта та національного посвідчення особи.

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