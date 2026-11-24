У Японії Банк Японії може продовжити підвищувати процентні ставки для стримування інфляції, однак слабкі споживчі витрати здатні ускладнити цей курс. Колишній член правління центробанку Сейдзі Адачі прогнозує, що регулятор підвищить ключову ставку з нинішніх 1,25% до 1,5% у грудні або січні, повідомляє Channel NewsAsia.

Прогноз щодо подальших підвищень

За оцінкою Адачі, Банк Японії може підняти ставку до 1,75% або 2% наступного року, щоб не допустити перевищення інфляцією цільового рівня у 2%. Він вважає, що інфляція залишатиметься вищою за ціль наступного року, попри державні субсидії на пальне, які послабили ціновий тиск на домогосподарства.

Колишній посадовець пояснив, що компанії можуть і надалі перекладати на споживачів вищу вартість сировини. У матеріалі також зазначається, що стійко високі ціни на енергоносії та подорожчання імпорту через слабку єну посилюють інфляційний тиск. У вересні Банк Японії підвищив ставку до 1,25% після червневого підвищення.

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Слабке споживання і політичний тиск

Водночас Адачі застеріг, що споживання в країні цього року слабшає та опускається нижче за тенденцію останніх років. За його словами, зростання вартості життя і вищі процентні ставки спонукають домогосподарства більше заощаджувати, а не витрачати.

Він також припустив, що ознаки слабкого споживання можуть підштовхнути адміністрацію прем’єр-міністерки Санае Такаїті та її прихильників політики стимулювання економіки чинити опір новим підвищенням ставки. Найпершим наслідком жорсткішої політики для домогосподарств можуть стати вищі ставки за іпотекою, зазначив Адачі.

Економіка Японії несподівано скоротилася в липні—вересні на тлі падіння споживання. Голова Банку Японії Кадзуо Уеда минулого тижня назвав цю слабкість наслідком тимчасових чинників, зокрема несприятливої погоди. Більшість опитаних Reuters аналітиків очікують підвищення ставки в грудні та ще одного кроку до кінця березня.

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