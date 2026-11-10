Ексчленкиня Конгресу Пелтола наростила відрив від сенатора Саллівана — The Hill

В Алясці, США, ексчленкиня Палати представників Мері Пелтола збільшила відрив від чинного сенатора-республіканця Дена Саллівана у перегонах до Сенату. Після підрахунку нової партії бюлетенів Пелтола випереджає суперника на 2517 голосів першої преференції, тоді як тижнем раніше її перевага становила 637 голосів, повідомляє The Hill.

Поточний розподіл голосів

За даними партнера видання Decision Desk HQ, Пелтола має 48,63% голосів першої преференції, а Салліван — 47,47%. Республіканець Джеральд Гайкс отримав 2,23% голосів.

На Алясці застосовують рейтингове голосування. Якщо після підрахунку всіх голосів першої преференції жоден кандидат не здобуде більшості, кандидата з останнім результатом виключають, а голоси його виборців перерозподіляють відповідно до їхніх наступних преференцій. Процедуру повторюють, доки хтось не отримає більшість.

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Судові спори навколо перегонів

До надходження останньої партії бюлетенів аналіз Alaska Beacon вказував, що Салліван був фаворитом у разі перерозподілу голосів. Після оновлення результатів, за оцінкою видання, Пелтола випереджає його і за сценарію проведення такого раунду.

Перегони привернули увагу через участь у загальних виборах кандидата від третьої партії Деніела Дж. Саллівана-молодшого, який має те саме ім'я, що й чинний сенатор. Міністерство юстиції США через суд намагалося заблокувати сертифікацію результатів у разі поразки сенатора, заявляючи про можливу плутанину серед виборців. Федеральний суддя відхилив цей позов.

Окремо штаби Пелтоли та Саллівана сперечаються в суді щодо доступу кампанії демократки до записів про бюлетені для голосування поштою, відхилені Division of Elections Аляски. Підрахунок може тривати ще кілька днів, оскільки бюлетені доставляють із віддалених районів штату. Їх можуть прийняти протягом 15 днів після виборів, якщо вони були проштемпельовані в день голосування.

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