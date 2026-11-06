Ексдепутата Ау Кам Сана засудили у Макао до 12,5 року — Deutsche Welle

Суд у Макао, спеціальному адміністративному районі Китаю, засудив колишнього депутата й продемократичного активіста Ау Кам Сана до 12 років і шести місяців ув’язнення. 69-річного політика визнали винним за кількома епізодами, зокрема у підриві політичної влади держави. Це перша публічно відома справа за законом Макао про національну безпеку, повідомляє Deutsche Welle.

Суть обвинувачень

Ау Кам Сана затримали в липні 2025 року. Закон про національну безпеку в Макао набув чинності у 2009 році, а його справа стала першим публічно відомим переслідуванням за цим законом.

Ау також звинувачували у наданні неправдивої інформації організаціям за межами Макао, налаштованим проти Китаю, щоб розпалити ненависть до місцевої влади та Пекіна. У судовій заяві стверджується, що він упродовж тривалого часу допомагав і співпрацював із зовнішніми організаціями, які там назвали ворожими, у збиранні, підготовці та публічному поширенні зображень та інформації з політичними твердженнями підривного характеру.

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Суд також заявив, що Ау нібито прагнув розпалити ненависть мешканців Макао до центрального уряду Китаю з метою повалити та підірвати основи державного устрою, закріплені в конституції КНР.

Закритий розгляд і реакція ЄС

Слухання у справі відбувалися за зачиненими дверима та завершилися у вересні після трьох днів розгляду. Суддя раніше відмовився проводити відкритий процес, пославшись на необхідність захисту інтересів національної безпеки. Критики висловлювали сумніви щодо справедливості такого розгляду.

Ау Кам Сан був депутатом законодавчого органу Макао протягом двох десятиліть і залишив посаду у 2021 році. Він також був співорганізатором пам’ятних акцій у Макао до річниці придушення протестів на площі Тяньаньмень у Пекіні 1989 року. Торік Європейський Союз засудив його арешт, заявивши, що він посилює занепокоєння щодо згортання політичного плюралізму в Макао.

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