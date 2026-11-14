Ексдепутата Рорі Амона визнали винним у сексуальних злочинах проти дитини — The Guardian

В Австралії присяжні визнали колишнього депутата парламенту штату Новий Південний Уельс Рорі Амона винним у сексуальних злочинах проти 13-річного хлопця. 37-річному політику може загрожувати значний термін ув’язнення.

Як повідомляє The Guardian, присяжні ухвалили рішення в п’ятницю після приблизно чотирьох годин нарад. Амона визнали винним у статевих зносинах з особою віком від 10 до 14 років, а також у непристойному нападі на дитину.

Другий судовий розгляд

Це був другий розгляд справи у Верховному суді Нового Південного Уельсу. У березні інший склад присяжних виправдав Амона за вісьмома окремими обвинуваченнями у сексуальних злочинах проти дітей, однак не зміг ухвалити вердикт за двома пунктами, за якими політика визнали винним тепер.

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Обвинувачення стосувалися контактів Амона з 13-річним хлопцем, з яким він познайомився на сайті для повнолітніх. Суд почув, що перед зустріччю 2017 року на парковці біля житлового будинку хлопця вони обмінювалися відвертими зображеннями.

Позиція захисту і призначення покарання

Амон заперечував провину та заявляв, що чесно й обґрунтовано вважав хлопця старшим за 16 років. Під час першого процесу суду повідомили, що підліток завищив свій вік під час реєстрації в застосунку для знайомств, а також у спілкуванні з Амоном.

На час першого контакту з підлітком Амон працював на федерального депутата від Маккеллара Джейсона Фалінскі. Згодом він відпрацював дві каденції в раді Northern Beaches, а 2023 року був обраний депутатом від округу Пітвотер. Після висунення обвинувачень його виключили з Ліберальної партії, а він подав у відставку. Амон залишається під заставою; слухання щодо призначення покарання призначено на 27 листопада.

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