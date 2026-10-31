Ексдетектив уперше розповів про підозри щодо Янга у крадіжках худоби — ABC News Australia

В Австралії колишній детектив Фред Свіфт і колишні сусіди Дарріла Янга заявили, що засуджений за потрійне вбивство чоловік роками тероризував фермерські громади Квінсленду, був причетний до крадіжок худоби та погрожував людям. Як повідомляє ABC News Australia, Янг відбуває три довічні терміни ув’язнення з правом клопотати про умовно-дострокове звільнення через 40 років. Він оскаржує обвинувальний вирок і покарання.

63-річного Янга засудили за вбивство Мервіна і Марі Шварц та її сина Грема Тіга в Богі у 2022 році. За даними джерела, перед стріляниною він безпідставно звинуватив родину у крадіжці худоби. Тоді також поранили Росса Тіга, єдиного вцілілого.

Розслідування та вирок 2006 року

Свіфт, який працював у поліцейському підрозділі Квінсленду з розслідування злочинів щодо худоби, розповів, що познайомився з Янгом у 1994 році. За його словами, Янг був головним підозрюваним у крадіжках худоби в районі Бовена та неодноразово погрожував йому.

За словами ексдетектива, підрозділ упродовж багатьох років отримував повідомлення про Янга, але не мав достатніх доказів для висунення обвинувачень. У 2003 році Свіфт побачив підозрілі тавра на худобі на майданчику в Ґрейсмірі, далеко від Бовена. Він стверджує, що Янг і його мати Джанелл змінювали тавра та реєстрували позначки, подібні до тавр сусідів.

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У 2006 році Янг визнав провину у викраденні 147 голів худоби разом із матір’ю. Його засудили до двох років ув’язнення з можливістю звільнення після шести місяців. Джанелл Янг призначили два роки ув’язнення умовно. Суддя Боб Пак тоді назвав схему «доволі витонченою», зокрема через віддаленість Ґрейсміра від району Бовена.

Заяви колишніх сусідів

Колишній сусід родини Янгів Стів Норман заявив, що намагався домогтися притягнення Янга до відповідальності з 1986 року. За його словами, після звернень до поліцейського підрозділу на його ділянці ламали вітряки, викрадали насоси та пошкоджували огорожі. Норман також стверджує, що Янг погрожував його донькам.

Інший колишній сусід, Роберт Колер, сказав, що майже щодня мав проблеми з Янгом у Богі та не зустрівся б із ним без зброї. Він стверджує, що звертався до поліції через підозрілу активність на своїй ділянці, але його повідомлення не сприйняли належним чином.

Поліція Квінсленду не коментувала звинувачення у крадіжках худоби та те, як підрозділ опрацьовував повідомлення. У відомстві зазначили, що детективи Rural and Stock Crime Squad розслідують складні злочини у сільській місцевості, які можуть охоплювати великі території та потребувати тривалого часу.

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