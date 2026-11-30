У Японії Банк Японії може підвищити ключову процентну ставку в грудні 2026 року, якщо на фондовому ринку не станеться значного падіння. Колишній виконавчий директор регулятора Ейдзі Маеда вважає, що у 2027 році ставка може зрости до 2,0–2,25%, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Можливе підвищення у грудні

Маеда заявив, що розпродаж акцій технологічних компаній, пов’язаний із сектором штучного інтелекту, є корекцією після нестійкого зростання котирувань і навряд чи спричинить рецесію в Японії. На його думку, це дає Банку Японії змогу зберегти фокус на інфляційних ризиках.

Він пов’язав ризик тривалішої інфляції з високими витратами на імпорт пального та нафтопродуктів, які підтримує затяжний конфлікт на Близькому Сході, а також зі слабким курсом єни. Маеда зазначив, що базова інфляція може виявитися вищою за прогноз Банку Японії, тоді як фінансові умови в країні залишаються м’якими.

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Прогноз ставки на 2027 рік

За оцінкою Маеди, після можливого грудневого підвищення до 1,5% регулятор може підняти ставку до 1,75% у березні 2027 року, коли буде більше ясності щодо перспектив зростання зарплат. У вересні Банк Японії вже підвищив ставку до 1,25% після підвищення в червні.

Більшість опитаних Reuters аналітиків очікують ставки на рівні 1,5% у грудні та 1,75% наприкінці березня. Сам Банк Японії оцінює номінальну нейтральну ставку, яка не прискорює і не стримує економічне зростання, у діапазоні від 1,1% до 2,5%. Маеда оцінює її на рівні 1,75–2,0% і вважає, що через висхідний тренд інфляції кінцева ставка може бути дещо вищою.

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