Ексфутболіст Каспарс Горкшс очолив Державну канцелярію Латвії — LSM English

У Латвії колишній футболіст національної збірної Каспарс Горкшс розпочав роботу на посаді директора Державної канцелярії. 16 листопада прем’єр-міністр Андріс Кулбергс представив нового керівника колективу установи, повідомляє LSM English.

Посада директора Державної канцелярії фактично робить Горкшса найвищим державним службовцем країни. Кулбергс заявив, що установі потрібні зміни, а новий керівник має їх реалізувати. За словами прем’єра, метою є створення сильного урядового центру, що працюватиме на основі даних і допомагатиме уряду ухвалювати швидші та точніші рішення.

Пріоритети нового керівника

45-річний Горкшс назвав серед головних завдань підтримку Кабінету міністрів в ухваленні якісних рішень і контроль за їх виконанням, ефективне використання коштів державного бюджету та зміну культури роботи державного управління. Він закликав змістити акцент із процедур на досягнення результатів.

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Звертаючись до працівників Державної канцелярії, Горкшс заявив, що довіра суспільства до державного управління формується конкретними діями, зокрема економічними рішеннями, ефективністю роботи, дотриманням правил і трудової дисципліни.

Кар’єра поза футболом

Після завершення футбольної кар’єри Горкшс був генеральним директором Латвійської конфедерації роботодавців. Із листопада 2020 року він очолював Юрмальську футбольну школу. Горкшс має ступінь бакалавра права та магістерський ступінь із соціальних наук у галузі політології Латвійського університету.

Його обрали директором Державної канцелярії за результатами відкритого конкурсу, на який надійшло 18 заявок.

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