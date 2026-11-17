Колишній капітан збірної Англії та футболіст Манчестер Юнайтед Вейн Руні розповів, що в період виступів за клуб мав думки про самогубство. За його словами, він звертався до терапевта, намагаючись зрозуміти, що з ним відбувається, повідомляє BBC Sport.

Складний період під час кар’єри

Руні поділився пережитим у подкасті Life at the Midpoint, який веде Габбі Логан. Він сказав, що найважчий період у його житті припав на один із найуспішніших відрізків футбольної кар’єри, коли його старший син Кай був немовлям.

Ексфутболіст розповів, що в періоди, коли вживав алкоголь, міг на два дні зачинятися вдома та уникати людей. Він пояснив, що не хотів, аби син бачив його в такому стані. За словами Руні, на футбольному полі він почувався комфортно, однак за його межами йому було важко впоратися з переживаннями.

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Підтримка родини та терапія

41-річний Руні зазначив, що усвідомив потребу в допомозі після розмови з дружиною Колін і матір’ю. Він визнав, що приховував свій стан, бо не хотів демонструвати слабкість і вважав, що зізнання у проблемах може сприйматися як прояв меншої мужності.

Руні сказав, що підтримка дружини стала для нього важливою. Під час кар’єри в Манчестер Юнайтед, куди він перейшов з Евертона 2004 року, нападник забив рекордні для клубу 253 м’ячі у 559 матчах. За збірну Англії він провів 120 матчів і відзначився 53 голами.

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