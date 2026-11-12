Ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг погодився свідчити в Конгресі США — TechCrunch
Ексгендиректор Nvidia Дженсен Хуанг погодився дати свідчення в Конгресі США до Дня подяки. Голова Комітету Палати представників із закордонних справ Браян Маст повідомив про це у четвер, повідомляє TechCrunch з посиланням на Bloomberg і NBC News.
Лист від трьох комітетів
За даними видання, Хуанг погодився виступити в середу після того, як кілька впливових законодавців пригрозили викликати його повісткою. 4 листопада республіканці Браян Маст, Джон Муленар і Рік Кроуфорд надіслали йому листа з проханням з’явитися перед їхніми комітетами.
Муленар очолює спеціальний комітет Палати представників з питань Комуністичної партії Китаю, Маст — комітет із закордонних справ, а Кроуфорд — комітет з розвідки.
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Питання щодо експортного контролю
Маст заявив журналістам, що має розбіжності з Хуангом щодо експортного контролю, водночас назвав Nvidia важливою для США компанією. За його словами, до Хуанга є серйозні запитання.
Свідчення відбудуться за зачиненими дверима. Маст очікує, що брифінг запишуть на відео та розшифрують.