Ексглава Бюро національної безпеки Сівець оцінив роботу служб у Кракові — RMF24

Ексглава Бюро національної безпеки Польщі Марек Сівець позитивно оцінив дії служб після стрілянини на Головній площі Кракова. В ефірі ранкової програми RMF FM, про яку повідомляє RMF24, він заявив, що держава впоралася з базовими завданнями та висловив гордість за роботу всіх служб.

Оцінка реакції на стрілянину

Сівець також схвально відгукнувся про спільну участь президента Польщі, прем’єр-міністра та президента міста Кракова в марші вшанування пам’яті жертв суботньої стрілянини. Колишній глава Бюро національної безпеки висловився і щодо можливих обмежень доступу до вогнепальної зброї. Він закликав не змінювати правила під впливом емоційного імпульсу, зазначивши, що ця сфера у Польщі вже достатньо врегульована.

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Заяви про інтернет і Марш Незалежності

Окремо Сівець заявив про потребу регулювати роботу інтернету, порівнявши це з упорядкуванням дорожнього руху. За його словами, такі правила мають бути спрямовані не проти свободи, а на безпеку. Він вважає, що в інтернеті анонімність і алгоритми переважають над фактами, що може мати серйозні негативні наслідки. Політик також заявив, що Марш Незалежності, запланований на середу, має відбутися.

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