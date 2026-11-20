Ексглава Міністерства охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах закликав посилити протидію кору та підвищити охоплення вакцинацією проти цієї хвороби. Перед вступом дітей до школи рівень таких щеплень у країні лише трохи перевищує 90%, що він назвав неідеальною ситуацією, повідомляє Der Spiegel.

Статус ліквідації кору

За словами Лаутербаха, у Німеччині неодноразово фіксували спалахи кору, тому країна досі не має статусу країни, де кір ліквідовано. «Ми ніколи не мали статусу, який США тепер втратили», — сказав він в інтерв’ю Rheinische Post.

США втратили цей статус, який мали понад чверть століття. У матеріалі зазначається, що від початку 2025 року в країні неодноразово відбувалися великі спалахи цієї надзвичайно заразної хвороби. Експерти пов’язують їх передусім зі зниженням рівня вакцинації.

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Умови для ліквідації хвороби

Всесвітня організація охорони здоров’я підтверджує ліквідацію кору в країні за умови, що там щонайменше 12 місяців немає безперервного ланцюга передавання вірусу. Для цього також потрібна ефективна система нагляду, яка дає змогу надійно фіксувати випадки та встановлювати генетичний зв’язок між ними. Поодинокі завезені випадки допускаються, якщо вони не запускають нового ланцюга поширення.

За даними ВООЗ, для запобігання тривалому поширенню кору необхідне охоплення щонайменше 95% двома дозами вакцини. Лаутербах виступив за активніше інформування про ризики захворювання, зокрема про можливі тяжкі ускладнення та стійкі наслідки для дітей, а також порадив перевіряти індивідуальний статус вакцинації.

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