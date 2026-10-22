Ексглава уряду Хайбер-Пахтунхви Гандапур посварився з генсеком PTI — Dawn

У пакистанському Пешаварі загострився внутрішній конфлікт у партії PTI: колишній глава уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Алі Амін Гандапур і генеральний секретар партії Салман Акрам Раджа обмінялися взаємними звинуваченнями в соцмережі X. Суперечка виникла після повідомлень про пропозицію групи депутатів провінційної асамблеї висунути Гандапура виконувачем обов’язків голови PTI у Хайбер-Пахтунхві.

Як повідомляє Dawn, депутати пропонували призначити Гандапура на місце Джунаїда Акбара, який був відсутній після запровадження губернаторського правління у провінції. У рукописному документі, адресованому тимчасовому голові PTI Гохару Алі Хану та Раджі, учасники зустрічі одностайно назвали Гандапура «потрібною людиною для цієї роботи».

Зустріч депутатів і реакція генсека

За словами одного з учасників, у зустрічі 14 жовтня через Zoom і WhatsApp взяли участь близько 55 депутатів провінційної асамблеї. Вони обговорювали партійну організацію, переговори з урядом, подальші протести та юридичні питання. Одним із рішень стала вимога негайно призначити Гандапура тимчасовим очільником провінційного осередку.

Раджа розкритикував можливе призначення нового керівника без дозволу ув’язненого засновника партії Імрана Хана або політичного комітету PTI. Він заявив, що група депутатів нібито припинила зв’язок із Сохаїлом Афріді та його командою наприкінці протестного маршу, що, на його думку, сприяло запровадженню надзвичайного та губернаторського правління у провінції.

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Генеральний секретар також заявив, що виконувачем обов’язків голови провінційного осередку залишається генеральний секретар PTI в Хайбер-Пахтунхві Алі Асгар, а Сохаїл Афріді продовжує обіймати посаду головного міністра провінції.

Гандапур вимагав вибачень

У відповідь Гандапур звинуватив Раджу в образливій риториці та вимагав вибачень за згадки про «змій і гадюк». Він заявив, що за умов безпрецедентних політичних викликів керівництву не личить висувати нечіткі звинувачення та висміювати обраних представників партії.

Колишній глава уряду також закинув Раджі, що той нібито переховувався під час протестного руху, і поставив під сумнів його внесок у діяльність PTI. Гандапур запитав, хто надав окремим членам партії право називати депутатів зрадниками, змовниками або недемократичними діячами за спробу знайти конституційне й політичне розв’язання кризи.

Депутатка провінційної асамблеї Машаль Юсуфзай, колишня речниця Бушри Бібі, також звинуватила Гандапура й кількох інших партійних діячів у провалі протестного маршу та подальшому запровадженні губернаторського правління.

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