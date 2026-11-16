Ексглаву поліції Де Дженнаро розслідують у справі Борселліно — ANSA English

Прокуратура італійського міста Кальтаніссетта внесла колишнього очільника поліції Італії Джанні Де Дженнаро до числа осіб, яких перевіряють у справі про вибух на вулиці Віа д’Амеліо в Палермо 1992 року. Тоді загинули магістрат із боротьби з мафією Паоло Борселліно та п’ятеро працівників його охорони.

Підозра у введенні слідства в оману

Як повідомляє ANSA English, Де Дженнаро отримав повідомлення про те, що його перевіряють у межах справи. Прокурори підозрюють, що він міг спрямувати розслідування вибуху хибним шляхом.

Також Де Дженнаро перевіряють у зв’язку зі зникненням особистого червоного блокнота Борселліно, відомого як «agenda rossa». Магістрат записував до нього подробиці своїх розслідувань і завжди носив записник із собою. Слідство підозрює, що вилучення блокнота могло бути частиною спроби ввести слідчих в оману.

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Кілька днів тому правоохоронці провели обшуки на об’єктах нерухомості, пов’язаних із Де Дженнаро, щоб отримати докази для розслідування.

Вибух на Віа д’Амеліо

19 липня 1992 року Борселліно загинув від потужної автомобільної бомби біля будинку своєї матері в Палермо. Разом із ним загинули поліцейські Аґостіно Каталано, Вальтер Едді Козіна, Вінченцо Лі Мулі, Емануела Лої та Клаудіо Трайна.

Вбивство сталося через два місяці після вибуху на автостраді до аеропорту Палермо, внаслідок якого загинули друг і колега Борселліно Джованні Фальконе, його дружина Франческа Морвілло та троє охоронців. За ці вбивства були засуджені представники Cosa Nostra, зокрема Сальваторе Тото Ріїна, Бернардо Провенцано та Джованні Бруска.

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