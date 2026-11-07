Ексголова центробанку Парагваю Карвальйо здався поліції — The Rio Times

У Парагваї колишній голова Центрального банку Карлос Карвальйо ввечері 6 листопада здався поліції у справі Ueno Bank. Він прибув до департаменту поліцейських розслідувань разом з адвокатом після того, як прокуратура розпорядилася про його затримання, повідомляє The Rio Times.

Згідно з постановою прокуратури №7 від 6 листопада, Карвальйо мали тримати у спеціалізованому підрозділі поліції до виклику для надання пояснень. Рішення видали в межах кримінальної справи №92/2026, названої «Сантьяго Пенья Паласіос та інші, зловживання довірою та інші».

Водночас прокуратура не повідомила, у вчиненні яких саме злочинів Карвальйо можуть формально обвинувачувати. Повний текст обвинувачень не оприлюднений, а дату його виклику для надання пояснень не оголосили.

Справа Ueno Bank

Карвальйо очолював Центральний банк Парагваю з 2023 року та подав у відставку 3 листопада. Раніше він керував Financiera Ueno — структурою, що передувала Ueno Bank. Центральний банк цього тижня взяв Ueno Bank під контроль після кризи платоспроможності.

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Опозиційні законодавці, серед яких сенатори Рафаель Філіссола та Есперанса Мартінес, розширили кримінальну скаргу, назвавши в ній Карвальйо, банківського наглядача Хольгера Інсфрана та членів правління центробанку. Вони просять перевірити, чи своєчасно наглядовий орган реагував на проблеми банку, а також чи державні установи не ввели в оману або чи не діяли вони у змові під час розміщення коштів у банку.

Ці твердження викладені у скарзі опозиційних законодавців і не є висновками суду.

Державні кошти та облігації

Міністерство економіки і фінансів Парагваю заявило, що 31 липня 2025 року державний пенсійний фонд Caja Fiscal розмістив 1 трлн гуарані у п'ятирічних ощадних сертифікатах чотирьох банків. Ueno Bank отримав 250 млрд гуарані, або близько 41 млн доларів, запропонувавши ставку 12,35% річних.

У березні 2026 року Ueno Bank розмістив п'ятирічні облігації на 350 млн доларів із купоном 6,70%. Випуск здійснили відповідно до Rule 144A та Regulation S і за законодавством штату Нью-Йорк. Джерело не повідомляє, якими будуть наслідки для власників цих облігацій.

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