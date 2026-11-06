Ексгравців AFL Престію та Мея позвали до суду через ймовірну бійку — ABC News Australia

В Австралії чоловік подав позов до Верховного суду штату Вікторія проти колишніх гравців Австралійської футбольної ліги Діона Престії та Стівена Мея. Позов пов’язаний із ймовірною бійкою, що сталася 26 грудня 2024 року в прибережному місті Сорренто на півострові Морнінгтон. Про це повідомляє ABC News.

Позов про травми

Позивач стверджує, що зазнав нападу, та вимагає компенсації за травми. За даними ABC, серед заявлених збитків можуть бути витрати на медичне лікування. Ім’я чоловіка обмежене судом, а документи з точними деталями позову ще не оприлюднили.

Під час процедурного слухання у Верховному суді в п’ятницю адвокати підтвердили, що до цивільної справи разом із Престією та Меєм додадуть ще двох відповідачів. За даними ABC, розгляд цивільного позову навряд чи почнеться до завершення кримінальних проваджень.

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Попередні обвинувачення

Раніше Престії та Мею висунули обвинувачення через ймовірну сутичку на вулиці з іншою групою людей у Сорренто. У травні 2026 року ці обвинувачення зняли. Престії інкримінували необережне спричинення серйозних травм і участь у бійці, а Мею — участь у бійці.

Після інциденту двох чоловіків доправили до лікарні з травмами, що не загрожували життю. Обидва спортсмени раніше категорично заперечували причетність до ймовірного інциденту.

Діон Престія провів 254 матчі за «Ричмонд» і «Голд-Кост» та тричі ставав чемпіоном AFL. Стівен Мей зіграв 251 матч за «Мельбурн» і «Голд-Кост» та був у складі «Мельбурна», який виграв чемпіонат 2021 року.

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