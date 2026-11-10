Ексканцлер Шредер увійшов до наглядової ради російського Globus — Meduza

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер у жовтні увійшов до наглядової ради російської компанії Hyperglobus, яка управляє мережею гіпермаркетів Globus у Росії. Головний акціонер Globus Томас Брух пояснив призначення 82-річного Шредера потребою в додаткових експертних консультаціях, повідомляє Meduza.

Після призначення Шредер відвідав гіпермаркет Globus у Москві та зустрівся з президентом Росії, очільником держави-агресора Володимиром Путіним у день його народження. За даними видання, Путін дізнався про приїзд експолітика з повідомлень медіа та запросив його на зустріч.

Розширення бізнесу в Росії

Hyperglobus управляє 21 гіпермаркетом у Росії. За даними фінансової звітності компанії, її виручка зросла зі 119,6 млрд рублів у 2021 році до 165,6 млрд рублів у 2025-му, а чистий прибуток — із 4,2 млрд до 7,4 млрд рублів.

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Із 1 січня 2025 року російський бізнес працює окремо від європейської структури Globus, хоча акціонери в них ті самі. Наприкінці вересня Hyperglobus оголосила про намір інвестувати 4 млрд рублів у будівництво гіпермаркету площею 24 тис. квадратних метрів у Зеленограді. Компанія також підтвердила, що розглядає інші майданчики для нових магазинів і розвиток формату Globus Lavka, який поєднує магазин готової їжі та кафе.

Зв’язки з російською владою

Росія, держава-агресор, застосовує механізм тимчасового управління до активів окремих іноземних компаній. У листопаді Путін передав під таке управління російський бізнес Metro. Раніше аналогічні рішення торкнулися, зокрема, Auchan і Leroy Merlin.

За даними Meduza, Hyperglobus бере участь у тендерах, оголошених підприємством «Кремлівський», яке входить до адміністрації президента Росії. Німецький телеканал ARD також встановив, що гіпермаркет Globus у Балашисі фінансує місцеву організацію «Волонтери Балашихи», яка збирає гуманітарну допомогу для російських військових, залучених до війни проти України. Пресслужба Hyperglobus не заперечувала співпраці з цією організацією.

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