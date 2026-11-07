Ексміністр Амечі заявив про обіцянку Бухарі підтримати його — Premium Times Nigeria

У Нігерії колишній міністр транспорту Ротімі Амечі заявив, що покійний президент Мухаммаду Бухарі письмово обіцяв підтримати його кандидатуру перед президентськими праймеріз Конгресу всіх прогресивних сил (APC) у 2022 році. За словами Амечі, Бухарі не виконав цієї обіцянки, повідомляє Premium Times Nigeria.

Заява про письмову обіцянку

В ефірі програми The Situation Room на радіо Mainland 98.3 FM Амечі назвав довіру до Бухарі своєю першою помилкою під час праймеріз. За його твердженням, тодішній президент порадив йому не вести кампанію та запевнив, що оголосить його своїм кандидатом.

Амечі сказав, що Бухарі виклав це запевнення письмово. Водночас він не продемонстрував документа та не уточнив, коли саме його було складено. Колишній міністр заявив, що оприлюднить документ, коли напише книжку.

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Праймеріз APC 2022 року

На праймеріз APC, що відбулися в Абуджі у червні 2022 року, Бола Тінубу переміг 13 інших претендентів. Він отримав 1271 голос, тоді як Амечі посів друге місце з 316 голосами. Тодішній віцепрезидент Ємі Осінбаджо став третім, набравши 235 голосів.

Амечі також заявив, що Тінубу під час внутрішньопартійних перегонів скористався зверненнями до релігійної ідентичності. Він стверджує, що делегація мусульман-йоруба зустрічалася з губернаторами північного заходу країни та закликала їх підтримати Тінубу через спільну віру. Амечі не назвав учасників делегації й не надав доказів таких розмов.

За словами Амечі, він не має наміру звертатися до католицьких лідерів із проханням агітувати вірян за нього. Він вважає, що кампанії, побудовані на релігійній ідентичності, можуть розділяти нігерійців.

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