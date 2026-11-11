Ексміністр Асад Махмуд не з’явився на виклик NAB у Пакистані — Dawn

В Ісламабаді, Пакистан, колишній федеральний міністр зв’язку Асад Махмуд не з’явився 10 листопада на виклик Національного бюро підзвітності (NAB) у справі про ймовірні порушення під час призначень у Pakistan Post. Махмуд є сином лідера партії Jamiat Ulema-i-Islam (JUI-F) Маулани Фазлура Рахмана.

Справу розслідує NAB

Махмуд мав прибути до слідчої групи NAB об 11:00, щоб пояснити свою позицію щодо 4252 призначень у Pakistan Post, здійснених у період його роботи міністром у 2022–2023 роках. Про це повідомляє Dawn.

Згідно з викликом NAB, Establishment Division дозволив набір на 3938 посад у Pakistan Post, однак, як стверджується, було призначено 4252 осіб. З них 2646 призначень нібито здійснили на посади, які вже були скасовані, всупереч директивам комітету кабінету міністрів.

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Які твердження перевіряють

NAB також перевіряє твердження про призначення працівників на постійній основі, хоча рекомендували укладати з ними контракти. За версією слідства, це могло створити додаткове фінансове навантаження на Pakistan Post.

Серед інших тверджень, які розглядає бюро, — можливе використання підроблених документів, працевлаштування кандидатів, які перевищили віковий ліміт, а також порушення квоти за місцем проживання. Також перевіряють можливі політичні зв’язки окремих відібраних кандидатів.

Високопосадовець NAB не розкрив подальших кроків бюро, пославшись на нові правила, за якими деталі розслідувань не можуть повідомляти медіа до рішення відповідного суду. За інформацією Dawn, у таких випадках бюро зазвичай надсилає друге та третє повідомлення перед можливими примусовими заходами, зокрема арештом.

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