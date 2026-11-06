Ексміністр ПАР Джордж готовий підтримати бойкот туризму через розведення левів — Daily Maverick
Колишній міністр довкілля ПАР Діон Джордж заявив, що готовий підтримати міжнародний економічний тиск, зокрема бойкот туризму, якщо міністр Девід Меньєр не підпише заборону на створення нових об’єктів для утримання левів у неволі. Як повідомляє Daily Maverick, ексміністр також має намір долучитися у Великій Британії до кампанії за заборону ввезення мисливських трофеїв.
Джордж вважає, що Меньєр затягує з підписанням документа, який, за даними видання, у березні одностайно схвалили всі дев’ять провінцій Національної ради провінцій. Він припустив, що причиною може бути політичний тиск усередині Демократичного альянсу, однак доказів цього не навів.
Заборона на нові об’єкти
У червні 2025 року міністерство, яке тоді очолював Джордж, подало до Національної ради провінцій проєкт заборони на нові заклади для утримання левів у неволі. Її метою було не допустити розширення галузі, поки уряд реалізує ухвалене у березні 2024 року рішення припинити комерційне утримання левів у неволі.
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Того ж року відомство зберегло нульову квоту на експорт левових кісток. Південноафриканська асоціація хижаків SAPA 20 і 21 жовтня звернулася до Високого суду в Преторії, домагаючись перегляду питання квот. Рішення у справі ще очікують.
Позиції сторін
Джордж назвав неприйнятним розведення левів заради кісток і заявив, що туристам варто замислитися, чи хочуть вони витрачати кошти у країні, де існують такі практики. Він також сказав, що прагне зробити тему полювання на левів, вирощених у неволі, предметом політичної дискусії перед загальними виборами 2029 року.
Офіс міністра сільського господарства Віллі Окампа відкинув твердження Джорджа про тиск з метою передати регулювання комерційно вирощуваних диких тварин аграрному відомству, назвавши їх безпідставними. У SAPA заявили, що підтримують суворіші стандарти, національний реєстр левів і регулярні перевірки закладів, але виступають проти повної заборони. За оцінкою асоціації, у таких закладах можуть утримувати від 8 до 12 тисяч левів.