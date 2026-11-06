Колишній міністр довкілля ПАР Діон Джордж заявив, що готовий підтримати міжнародний економічний тиск, зокрема бойкот туризму, якщо міністр Девід Меньєр не підпише заборону на створення нових об’єктів для утримання левів у неволі. Як повідомляє Daily Maverick, ексміністр також має намір долучитися у Великій Британії до кампанії за заборону ввезення мисливських трофеїв.

Джордж вважає, що Меньєр затягує з підписанням документа, який, за даними видання, у березні одностайно схвалили всі дев’ять провінцій Національної ради провінцій. Він припустив, що причиною може бути політичний тиск усередині Демократичного альянсу, однак доказів цього не навів.

Заборона на нові об’єкти

У червні 2025 року міністерство, яке тоді очолював Джордж, подало до Національної ради провінцій проєкт заборони на нові заклади для утримання левів у неволі. Її метою було не допустити розширення галузі, поки уряд реалізує ухвалене у березні 2024 року рішення припинити комерційне утримання левів у неволі.

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Того ж року відомство зберегло нульову квоту на експорт левових кісток. Південноафриканська асоціація хижаків SAPA 20 і 21 жовтня звернулася до Високого суду в Преторії, домагаючись перегляду питання квот. Рішення у справі ще очікують.

Позиції сторін

Джордж назвав неприйнятним розведення левів заради кісток і заявив, що туристам варто замислитися, чи хочуть вони витрачати кошти у країні, де існують такі практики. Він також сказав, що прагне зробити тему полювання на левів, вирощених у неволі, предметом політичної дискусії перед загальними виборами 2029 року.

Офіс міністра сільського господарства Віллі Окампа відкинув твердження Джорджа про тиск з метою передати регулювання комерційно вирощуваних диких тварин аграрному відомству, назвавши їх безпідставними. У SAPA заявили, що підтримують суворіші стандарти, національний реєстр левів і регулярні перевірки закладів, але виступають проти повної заборони. За оцінкою асоціації, у таких закладах можуть утримувати від 8 до 12 тисяч левів.

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