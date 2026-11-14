Ексміністр праці Гайль оголосив про кандидатуру на посаду співголови СДПН — Tagesschau

Колишній міністр праці Губертус Гайль офіційно оголосив про висунення на посаду одного зі співголів Соціал-демократичної партії. Вибори всього керівництва СДПН мають відбутися в середині січня на федеральному партійному з'їзді в Бремені.

Про своє рішення Гайль повідомив у листі до земельних осередків партії та її правління. За даними Tagesschau, лист є у розпорядженні ARD-Hauptstadtstudio. Гайль заявив, що хоче присвятити роботі на посаді партійного співголови всі сили та увагу. За його словами, СДПН має й надалі впливати на розвиток країни, а для дієздатності уряду і демократії потрібні помітні та програмно чіткі партії.

Розділення посад

Висунення Гайля відбувається на тлі тривалої дискусії в СДПН про розділення посад у партійному керівництві та федеральному уряді. Чинний співголова партії Ларс Клінгбайль одночасно є міністром фінансів і віцеканцлером.

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На партійному з'їзді можуть розглянути пропозиції, за якими посаду федерального голови СДПН не можна буде поєднувати з міністерською посадою в уряді. В одному з таких проєктів ідеться, що для відновлення програмної довіри до партії працівників необхідно чітко розділити партійне керівництво й роботу на урядових посадах.

Програма та кандидати

Гайль заявив, що хоче разом із партією розробити нову програму. Серед його пріоритетів — доступність життя для сімей, надійні доходи, рівні можливості, справедлива оплата та умови праці. Він також виступає за зміцнення демократії, відновлення довіри, посилення громадської безпеки, подальшу підтримку України та мирне врегулювання конфліктів.

Гайль став першим офіційним кандидатом на посаду співголови СДПН. Клінгбайль поки не відмовився від участі у виборах. Прем'єр-міністерка Саару Анке Релінгер, міністр оборони Борис Пісторіус і лідер парламентської фракції СДПН Маттіас Мірш заявили, що не балотуватимуться. Найбільші шанси на посаду співголови джерело відводить Мануелі Швезіг, яка поки не оголосила рішення. Щодо можливої співголови разом із Гайлем також згадують Франциску Гіффай і Маню Шюле.

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