Колишній міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив, що 20 серпня 2026 року Росія — держава-агресор — оголосила обмеження польотів над районом Чорного моря невдовзі після того, як він наказав румунським винищувачам F-16 атакувати морський дрон із вибухівкою поблизу газового проєкту Neptun Deep. Про це він розповів в інтерв’ю подкасту Controverse, опублікованому 24 листопада.

Як повідомляє AeroTime, російське повідомлення про запровадження обмежень надійшло вже після рішення застосувати винищувачі. За словами Міруце, ігнорування цих обмежень могло спровокувати військову відповідь Москви, однак Кремль не відреагував.

Операція біля газової платформи

Румунське Міністерство національної оборони 20 серпня повідомило, що приблизно о 06:28 за місцевим часом комерційне судно виявило дрейфуючий морський дрон біля виробничої платформи Neptun Alpha. Об’єкт перебував у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 148 кілометрів на схід від Констанци.

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На перехоплення підняли два F-16. Один із винищувачів відкрив вогонь із бортової гармати та влучив у дрон, але не знищив його повністю. Згодом група знешкодження вибухонебезпечних предметів Військово-морських сил Румунії на борту судна берегової охорони нейтралізувала апарат. Перевірка підтвердила наявність у ньому вибухового заряду.

Повноваження та безпека

Міруце сказав, що військові попереджали його: операція могла виходити за правові межі, оскільки платформа розташована поза територіальними водами Румунії. За його словами, на об’єкті працювали сотні людей. Того дня оперативна група в Міністерстві оборони попросила передати командні повноваження від НАТО румунським військовим.

Neptun Deep є спільним проєктом OMV Petrom і Romgaz, кожна з компаній має частку 50%, а оператором є OMV Petrom. Платформу Neptun Alpha встановили в липні 2026 року, а початок видобутку газу заплановано на 2027 рік. За дев’ять днів до інциденту румунські водолази знешкодили два дрейфуючі безпілотники Gerbera поблизу периметра проєкту.

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