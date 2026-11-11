Ексміністра Михайла Абизова засудили до 14 років ув’язнення — The Moscow Times

У Російській Федерації — державі-агресорі — Таганський районний суд Москви призначив колишньому міністру Михайлу Абизову сукупне покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Суд визнав 54-річного Абизова винним у шахрайстві, пов’язаному з інвестиціями у високотехнологічну американську компанію сонячної енергетики Alion Energy, повідомляє The Moscow Times.

Інвестиції в Alion Energy

За даними видання, суд визнав Абизова винним у шахрайстві щодо неназваної структури у зв’язку з інвестиціями в Alion Energy. Інші повідомлення ідентифікували цю структуру як державну Російську венчурну компанію.

Прокурори заявляли, що Абизов разом із двома бізнес-партнерами ввів Російську венчурну компанію в оману, спонукаючи її продовжувати інвестиції в Alion Energy. За версією обвинувачення, таким чином було розкрадено 5 млн доларів.

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Абизов заперечував обвинувачення. Він стверджував, що сам зазнав фінансових втрат через невдалий проєкт і продовжував вкладати власні кошти в Alion Energy вже після нібито розкрадання.

Попередній вирок і штраф

Колишній міністр уже відбував 12-річний строк, призначений у 2023 році. Тоді його визнали винним у шахрайстві щодо двох сибірських енергетичних компаній, створенні організованої злочинної групи, незаконному веденні бізнесу та хабарництві.

З урахуванням попереднього вироку суд визначив Абизову сукупне покарання у 14 років ув’язнення. Скільки років ув’язнення припадає безпосередньо на нову справу, у матеріалі не уточнюється. Також його оштрафували на 80,1 млн рублів, що в матеріалі оцінено приблизно у 968 200 доларів, заборонили обіймати державні посади протягом трьох років і позбавили державних нагород. Вирок може бути оскаржений.

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