Ексміністра зв’язку Асада Махмуда викликали у справі про 4252 призначення — Dawn

У Пакистані Національне бюро підзвітності (NAB) викликало колишнього федерального міністра зв’язку Асада Махмуда у справі про ймовірні порушення під час призначень у Pakistan Post. Махмуд, син голови партії JUI-F Маулани Фазлур Рехмана, має з’явитися перед слідчою групою бюро 10 листопада об 11:00.

Кількість призначень

Як повідомляє Dawn, розслідування стосується періоду, коли Махмуд обіймав посаду міністра у 2022–2023 роках. За даними NAB, Відділ з питань державної служби дозволив набір на 3938 посад у Pakistan Post, однак було призначено 4252 людей.

NAB також заявило, що 2646 призначень нібито здійснили на посади, які вже ліквідували, всупереч вказівкам урядового комітету. Бюро перевіряє твердження про значну кількість постійних призначень, хоча передбачався набір лише за контрактами, а також можливе додаткове фінансове навантаження на поштову службу.

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Інші обставини справи

За повідомленням бюро, слідство також перевіряє можливе використання фальшивих або підроблених документів, працевлаштування кандидатів понад установлений віковий ліміт, порушення квоти за місцем проживання та можливі політичні зв’язки частини відібраних кандидатів.

NAB попередило, що неявка за викликом може спричинити юридичні дії відповідно до статті 31 Національного ордонансу про підзвітність 1999 року. Окремо Федеральне агентство розслідувань Пакистану через антикорупційний підрозділ в Ісламабаді також викликало Махмуда для запису заяви у цій справі.

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