Екснападник Реала Рауль очолив Реал Ов’єдо — BBC Sport

Колишній нападник мадридського «Реала» Рауль став головним тренером іспанського клубу другого дивізіону «Реал Ов'єдо». Це його перша робота головним тренером дорослої клубної команди.

Контракт до 2028 року

49-річний фахівець підписав контракт до червня 2028 року, повідомляє BBC Sport. Рауль замінив Хуліана Калеро, якого клуб звільнив у понеділок. На момент зміни тренера «Реал Ов'єдо» посідав дев'яте місце у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

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У 2019–2025 роках Рауль працював із резервною командою «Реала». У відео, опублікованому в соцмережах «Ов'єдо», він заявив, що поважатиме талант футболістів, але вимагатиме від них безумовної самовіддачі. За його словами, команда має боротися за перемогу від першої до останньої хвилини, щоб уболівальники пишалися нею.

Кар'єра у Реалі та збірній Іспанії

Як футболіст Рауль тричі вигравав Лігу чемпіонів і шість разів ставав чемпіоном Іспанії з мадридським «Реалом». За клуб він забив 323 голи у 741 матчі. Після цього грав за німецький «Шальке», катарський «Аль-Садд» та американський «Нью-Йорк Космос». У складі збірної Іспанії він відзначився 44 голами у 102 поєдинках.

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