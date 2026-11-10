Колишній генеральний директор Департаменту освіти, трудових відносин і перегонів Квінсленду Майкл Діат заявив на слуханнях комісії з розслідування діяльності місцевого відділення профспілки CFMEU, що вона намагалася зірвати реформу системи розгляду скарг щодо безпеки праці. Як повідомляє ABC News Australia, він охарактеризував втручання профспілки як винятково масштабне у своїй кар’єрі.

Реформа розгляду скарг

Діат очолював департамент за лейбористської міністерки Грейс Грейс у 2021–2024 роках. Комісія розслідує ймовірні порушення у роботі відділення CFMEU в Квінсленді та повторно розглядає твердження, що за попереднього лейбористського уряду профспілка нібито мала вплив на регулятора Workplace Health and Safety Queensland для просування свого трудового порядку денного.

Помічник комісії Димитрі Терновскі заявив, що одним із головних питань слухань цього тижня є можливий масштаб впливу профспілки на вищі рівні влади. Діата також розпитували про твердження, що CFMEU могла напряму контактувати з високопосадовцями та міністрами, оминаючи звичайні процедури подання повідомлень про проблеми з безпекою праці.

Колишня заступниця гендиректора Управління трудових відносин Кім Бенкрофт раніше розповіла комісії, що хотіла запровадити централізовану систему первинного розподілу звернень. Вона передбачала, що повідомлення про ризики для безпеки праці надходитимуть на спеціальну гарячу лінію, а не безпосередньо посадовцям.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Свідчення про кадрові рішення

За словами Бенкрофт, CFMEU рішуче заперечувала проти цих змін і наполягала на можливості звертатися до неї безпосередньо. На слуханнях зазначили, що такий порядок створював додаткову ланку в обробці скарг, а сама Бенкрофт не могла бути доступною цілодобово.

Діат назвав опір профспілки надзвичайно дратівливим і заявив, що вважав його навмисною спробою зірвати небажаний для CFMEU процес. Він також порівняв рівень такого спротиву з найвищою позначкою за дев’ятибальною шкалою.

Бенкрофт стверджувала, що Діат звільнив її у 2023 році та сказав їй, що певна профспілкова група була не задоволена нею. На слуханнях Діат узяв на себе відповідальність за це кадрове рішення, пославшись на втрату довіри, а також сумніви щодо її компетентності й чесності. Комісія також розглядала переведення колишньої директорки WHSQ з контролю за дотриманням вимог Гелен Берджесс, яку вважали важливою ланкою між профспілкою та регулятором.

Читай нас у