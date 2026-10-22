Ексочільника повіту Тайдун У Чунь-лі відпустили під заставу — Taipei Times

Окружний суд Тайдуна на Тайвані відпустив колишнього очільника повіту У Чунь-лі під заставу в 5 млн нових тайванських доларів, або близько 153 903 доларів США. Йому також обмежили право на поїздки та призначили електронний моніторинг. Прокуратура просила взяти У Чунь-лі під варту в межах розслідування ймовірної корупції, повідомляє Taipei Times.

Прокуратура оскаржить рішення

Окружна прокуратура Тайдуна заявила, що негайно оскаржить рішення суду. Вона послалася на ризик втечі У Чунь-лі або його можливої змови зі свідками, оскільки не всіх імовірних співучасників ще доправили до органів влади.

Після допиту прокурори заявили, що колишній посадовець міг домагатися неправомірної вигоди у питаннях, які належали до сфери його повноважень або нагляду. Сам У Чунь-лі сказав журналістам, що розслідування напередодні виборів може бути політичною грою, і закликав владу якнайшвидше з'ясувати обставини справи.

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Розслідування дорожнього проєкту

Справу пов'язують із проєктом розширення сільськогосподарської дороги, який, за підозрою слідства, міг незаконно принести вигоду проєкту, пов'язаному з інтересами родини У. Розслідування розпочали у травні після заяви незалежного члена ради повіту Лінь Цань-тяня, що адміністрація повіту нібито використала бюджетні кошти для облаштування дороги, яка обслуговувала курорт.

Як зазначає видання, дорогу, яка мала бути завширшки 3 метри, нібито розширили до понад 9 метрів; у проєкті також була задіяна державна земля. За даними прокуратури, у межах справи затримали керівника департаменту сільського господарства повіту Сюй Цзя-хао, тодішнього керівника секції Цай Мін-ханя та ще кількох підозрюваних.

Молодша сестра У Чунь-лі, спікерка ради повіту Тайдун У Сю-хуа від партії Гоміндан, балотується на посаду очільниці повіту. Рішення суду ухвалили менш ніж за шість тижнів до виборів мерів міст і голів повітів.

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