Дослідники Центру комплексної онкології Сідні Кіммела та Дитячого центру Джонса Гопкінса встановили, що експериментальний препарат PHI-101 може діяти проти клітин гострої мієлоїдної лейкемії з мутаціями, які забезпечують стійкість до наявної терапії. Про результати лабораторних досліджень і дослідів на мишах повідомляє News-Medical.

Робота стосувалася гострої мієлоїдної лейкемії з мутаціями гена FLT3. Такі мутації трапляються приблизно у третини пацієнтів із цим захворюванням і можуть спричиняти неконтрольований ріст лейкемічних клітин. Інгібітори FLT3 суттєво розширили можливості лікування, однак у частини пацієнтів виникають додаткові мутації, через які пухлинні клітини перестають реагувати на ліки.

Дія проти резистентних мутацій

Особливу увагу автори приділили мутації F691L у білку FLT3. Її називають «воротарною», оскільки вона змінює ділянку зв’язування препарату та може послабити дію чинних інгібіторів. За даними дослідників, PHI-101 зв’язується з FLT3 способом, на який такі генетичні зміни впливають менше.

Препарат перевірили на клітинних лініях лейкемії, зразках пацієнтів і мишачих моделях захворювання. PHI-101 блокував активність FLT3 та пригнічував ріст клітин із мутаціями F691L і D835. У лабораторних експериментах він був ефективнішим проти клітин із F691L, ніж схвалені FDA інгібітори FLT3 гілтеритиніб і квізартиніб. Водночас препарат мав незначний вплив на інші клітини.

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Результати на мишачих моделях

У моделі з мишами, яким трансплантували людські клітини гострої мієлоїдної лейкемії з мутацією FLT3, PHI-101 зменшив ураження кісткового мозку лейкемією. Медіана виживаності становила 191 день — проти 133 днів у групі гілтеритинібу та 108 днів у нелікованих тварин.

В іншій моделі з резистентною мутацією F691L медіана виживаності після застосування PHI-101 становила 44,4 дня. Для мишей, які отримували гілтеритиніб, цей показник дорівнював 21,4 дня, а для нелікованих — 19,4 дня.

Клінічні випробування тривають

PHI-101 оцінюють у клінічному дослідженні першої фази в Південній Кореї та Австралії за участі пацієнтів із рецидивною або рефрактерною гострою мієлоїдною лейкемією. Ранні клінічні дані продемонстрували обнадійливу активність препарату, проте для оцінки його безпеки та ефективності в пацієнтів потрібні подальші дослідження. Результати роботи опублікували 12 жовтня в журналі Leukemia.

Дослідження фінансували Pharos iBio, Корейський інститут розвитку індустрії охорони здоров’я та Національний інститут раку США. Частина авторів пов’язана з Pharos iBio як консультанти, працівники, акціонери або власники патентів і роялті, пов’язаних із препаратом; ці зв’язки переглядає Університет Джонса Гопкінса відповідно до своєї політики щодо конфлікту інтересів.

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