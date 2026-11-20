Експериментальний препарат для зниження ваги ретатрутид у двох клінічних дослідженнях III фази допоміг приблизно двом третинам учасників з ожирінням і болісним остеоартритом коліна зменшити біль щонайменше на 50%. Про це повідомляє ScienceDaily.

У дослідженнях під керівництвом Північно-Західного університету взяли участь загалом понад тисячу людей. У групі, яка отримувала найвищу дозу ретатрутиду, середня втрата маси тіла становила близько 25%. У групі плацебо такого самого рівня зниження болю досягли 38% учасників.

Зміни ваги та показників здоров’я

Ретатрутид, розроблений компанією Eli Lilly, вводять ін’єкційно раз на тиждень. Він активує рецептори, пов’язані з трьома природними гормонами. Залежно від дози учасники випробувань втрачали приблизно від 20% до 25% маси тіла.

Крім зменшення ваги та болю, у пацієнтів також знижувалися артеріальний тиск, рівні ліпідів у крові та показники запалення в організмі. Результати обох досліджень опублікували 8 листопада в журналі New England Journal of Medicine.

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Питання щодо перебігу остеоартриту

Дослідники оцінювали біль за стандартизованим індексом WOMAC. Під час візитів учасники визначали інтенсивність болю за шкалою від 0 до 10, а також щодня фіксували самопочуття в мобільному застосунку.

Науковці ще не встановили, чи може ретатрутид уповільнювати прогресування остеоартриту та зменшувати ймовірність майбутньої операції із заміни колінного суглоба. Людей, яким уже була потрібна така операція, до випробувань не залучали. Додаткові дослідження також мають визначити, якою мірою полегшення болю пов’язане зі зниженням ваги, а якою — з можливим протизапальним ефектом препарату.

Автори наголошують, що зміна харчування та фізична активність залишаються базовими підходами для людей із надмірною вагою й остеоартритом коліна. Такі заходи також можуть допомогти уникнути побічних ефектів, пов’язаних із GLP-1 препаратами, зокрема проблем зі шлунково-кишковим трактом і втрати м’язової маси.

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