Валлійська боксерка Лорен Прайс може очолити літній вечір боксу на Cardiff City Stadium у Кардіффі в Уельсі після об’єднання титулів у своєму дивізіоні. Боксерський експерт Стів Банс заявив, що домовленість про поєдинок просто неба в травні або червні вже укладена. За його словами, перед цим Прайс, імовірно, проведе обов’язковий захист у лютому.

Можлива суперниця в лютому

Як повідомляє BBC Sport, можливою суперницею Прайс у лютому називають француженку Емілі Сонвіко. Банс зазначив, що влітку в протилежному куті рингу не буде Кларесси Шилдс, однак суперниця для Прайс буде значною.

Промоутер боксерки Бен Шалом заявив, що Прайс здатна привернути достатньо уваги, аби великі поєдинки проводили в Уельсі. Команда також хотіла б організувати її бій проти переможниці поєдинку між Шантель Кемерон і Мікаелою Маєр. За оцінкою Шалома, виступ Прайс на майданчику Cardiff Rugby Club або Cardiff City Football Club може забезпечити продаж від 15 до 20 тисяч квитків.

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Плани Прайс і оцінка тренера

32-річна Прайс сказала, що для зміцнення власної спортивної спадщини та розширення вболівальницької бази їй потрібно переходити на арени більшої місткості. Вона також наголосила, що готова битися з будь-якою суперницею.

Тренер Роб Маккрекен, який очолює програму Team GB з боксу, назвав Прайс найкращою боксеркою світу. За його словами, вона вигравала Олімпійські ігри, чемпіонат світу та Європейські ігри, а також здобула всі пояси в напівсередній вазі. Маккрекен додав, що Прайс провела лише 11 професійних боїв і, на його думку, продовжить прогресувати.

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