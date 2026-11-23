У Німеччині експерт поставив під сумнів плани надати компанії Autobahn GmbH можливість самостійно залучати борги. За інформацією Der Spiegel, він повторно висловив сумніви щодо того, чи може компанія отримати таке право. На думку експерта, цей підхід може означати обхід механізму боргового гальма.

Запланована фінансова реформа

Йдеться про заплановану фінансову реформу, яка стосується Autobahn GmbH. Можливість компанії самостійно залучати запозичення стала предметом нової критичної оцінки експерта. Деталі параметрів можливого механізму запозичень або конкретних змін, які планують ухвалити, у повідомленні не уточнюються.

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Реакція опозиції

Реформу планує міністр транспорту Штеффен Більгер. За оцінкою опозиції, запропоновані зміни потребують «комплексного доопрацювання». Таким чином, дискусія точиться навколо того, чи допустимо надати Autobahn GmbH право на власні боргові зобов'язання в межах запланованої фінансової реформи.

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