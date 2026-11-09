Експерт заявив про можливий ризик випадкового пострілу з карабіна в Кракові — Polsat News

У Кракові, Польща, зброя, яку вилучили після суботнього нападу, могла становити небезпеку й після затримання нападника. Про це в коментарі Polsat News заявив підполковник запасу Міхал Сітарський.

Ризик випадкового пострілу

Сітарський проаналізував фотографії та відео зі зброєю нападника, яка опинилася в багажнику патрульного автомобіля муніципальної варти. За його оцінкою, на кадрах були два пістолети та карабін сімейства AR-15.

Експерт припустив, що один із пістолетів міг нагадувати Walther P99, інший — Glock 17 або Glock 19, а карабін міг бути Diamondback DB-15. Водночас він наголосив, що за самими фотографіями неможливо остаточно встановити всі характеристики зброї.

За словами Сітарського, з положення карабіна на знімках не можна було однозначно визначити, чи був він заряджений. Він зазначив, що за наявності патрона в патроннику за певних обставин міг статися випадковий постріл. Експерт не стверджував, що вилучений карабін справді був заряджений.

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Критика підготовки поліції

Колишній контртерорист Роберт Шиманський, який займається підготовкою правоохоронців, критично оцінив нинішній рівень поліцейських тренувань. Водночас він позитивно відзначив дії пораненого поліцейського, який після поранення відкрив вогонь у відповідь під час затримання нападника.

Шиманський вважає, що базової підготовки недостатньо для підтримання навичок, потрібних під час особливо небезпечних інтервенцій. Він також розкритикував підхід до закупівель спорядження, де, на його думку, надто велику роль відіграє ціна, а не якість і придатність обладнання.

На думку колишнього контртерориста, у підрозділах поліції мають діяти спеціально навчені й оснащені групи, здатні реагувати до прибуття антитерористичних підрозділів. Він зазначив, що під час нападу першими втрутилися правоохоронці, які несли повсякденну службу.

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