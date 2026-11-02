В Австралії колишній урядовий експерт із планування в анонімному поданні до королівської комісії штату Вікторія заявив, що влада нібито штучно завищувала кошторис альтернативного маршруту Melbourne Airport Rail Link. Як повідомляє ABC News Australia, про подання спершу написала газета The Age. За словами експерта, це мало зробити менш привабливим маршрут через район Марібірнонг і підтримати варіант через Саншайн.

Автор подання стверджує, що до кошторису альтернативного маршруту додали від 3,8 до 4,6 млрд доларів витрат на тунелювання, яке він вважає непотрібним. Він також розповів The Age, що, коли порушив це питання перед керівниками, йому нібито погрожували звільненням, якщо він не підтвердить, що маршрут через Саншайн є оптимальним.

Реакція влади та опозиції

Тіньовий міністр транспортної інфраструктури Еван Малголланд звинуватив лейбористський уряд у залякуванні й тиску на високопосадовців. Він закликав прем’єра Бена Керролла пояснити, що тому було відомо про ці твердження та коли саме.

За словами автора анонімного подання, погроза звільненням нібито походила від тодішньої міністерки громадського транспорту та великих проєктів Джасінти Аллан. Представник Аллан заперечив звинувачення та заявив, що колишня прем’єрка повністю співпрацюватиме з королівською комісією.

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Уряд штату відмовився коментувати твердження по суті, заявивши, що не хоче випереджати висновки комісії. Міністерка Джаклін Саймс також поставила під сумнів достовірність частини заяв, зазначивши, що для деяких із них у газетній публікації не наведено джерел.

Маршрут через Саншайн

Запропонований маршрут через Саншайн передбачає будівництво нової станції в Кейлор-Іст, яка має з’єднати район з аеропортом і мережею метро. У 2018 році розглядали кілька варіантів сполучення з аеропортом Мельбурна після того, як тодішній прем’єр-міністр Малкольм Тернбулл пообіцяв виділити на проєкт до 5 млрд доларів.

Малголланд заявив, що Коаліція в разі перемоги на виборах не змінюватиме маршрут через Саншайн, оскільки контрактні роботи вже розпочалися. Дослідник Centre for Public Integrity Вільям Партлетт назвав звинувачення тривожними та припустив, що за умови їхньої правдивості вони можуть свідчити про культуру безкарності в управлінні великими інфраструктурними проєктами.

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