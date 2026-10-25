Експерт заявив, що фізика падіння Тембе не визначає, чи її штовхнули — TimesLIVE

У Кейптауні, ПАР, під час судового слухання щодо обставин смерті Аніле Тембе експерт заявив, що аналіз траєкторії її падіння з балкона 10-го поверху не дає змоги остаточно встановити, чи вона стрибнула, послизнулася або була штовхнута. Тембе, якій було 22 роки, загинула після падіння з готелю Pepperclub у перші години 11 квітня 2021 року.

Як повідомляє TimesLIVE, суд заслухав свідчення судового експерта, підполковника Джеремі Філандера. Він проводив реконструкційні експерименти 10 та 11 серпня 2021 року, використовуючи манекени масою 33,6 кг і 44,8 кг, наближені до маси тіла Тембе. Перебіг випробувань фіксували дроном, наданим Кейп-Пенінсульським технологічним університетом.

Результати реконструкції

За словами Філандера, під час сценарію випадкового послизання манекен приземлився приблизно за 1,9 метра від стіни готелю, тоді як тіло Тембе виявили на відстані близько 5,1 метра. У випробуваннях, що моделювали стрибок, відстань становила 2,9 метра, а за легкого поштовху — 4,4 метра. За сценарію навмисного поштовху манекен приземлився приблизно за 5,1 метра від будівлі.

Водночас експерт наголосив, що стрибок із достатнім рухом уперед також міг дати траєкторію, схожу на траєкторію після поштовху. Тому самі лише фізичні параметри падіння не можуть бути остаточним доказом жодної з версій.

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Свідчення про останні моменти

Суд також заслухав дані про те, що відбиток ноги на зовнішньому краї балкона може свідчити: Тембе стояла обличчям до номера, спиною до вулиці. Слідчий, який оглядав місце події, заявив, що розташування слідів не доводить наявності боротьби на балконі; також обговорювали відсутність видимих слідів сутички чи інших порушень.

Адвокат родини Тембе порушив питання про можливу сутичку перед падінням, посилаючись на свідчення про крики та травми, зафіксовані під час медичних оглядів. Експерт визнав, що сутичку не можна виключати, але зазначив: наявні докази не встановлюють, що саме вона спричинила падіння.

Під час медичного огляду після смерті Тембе у її нареченого, репера Кірнана Форбса, відомого як AKA, виявили свіжі подряпини та синці. Лікар описав його як схвильованого й збудженого, через що було складно отримати повні пояснення походження цих травм. Судово-медичний патолог не знайшов однозначних доказів удушення та визначив причиною смерті множинні тупі травми, отримані внаслідок падіння. Слухання мають відновитися 17 листопада.

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