Експерти Німеччини підвищили прогноз зростання ВВП до 1,3% — Tagesschau

Рада економічних експертів Німеччини підвищила прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту країни у 2026 році до 1,3%. Це на 0,8 відсоткового пункту більше за оцінку, оприлюднену навесні. У 2027 році експерти очікують зростання ВВП на 1,0%, повідомляє Tagesschau.

Експорт і державні витрати

За оцінкою ради, одним із чинників пожвавлення економіки стали сильніші, ніж очікувалося, обсяги експорту. На динаміку також вплинули державні витрати. Раніше уряд Німеччини та провідні економічні інститути країни також підвищили прогноз зростання економіки на 2026 рік до 1,3%.

У 2027 році зростанню, як очікується, сприятимуть насамперед державні інвестиції та приватне споживання. Прогноз інфляції на 2026 рік рада знизила з 3,0% до 2,8%. Водночас на 2027 рік вона очікує прискорення зростання цін до 3,3%.

Пропозиції щодо бюджету і податків

Попри поліпшення макроекономічного прогнозу, рада попередила про дедалі більший тиск на державні фінанси. За її оцінкою, у середньостроковій перспективі прогнозовані видатки федерального бюджету та системи соціального страхування суттєво перевищуватимуть доходи.

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Голова ради Моніка Шніцер заявила, що обмеження зростання видатків федерального бюджету є неминучим. Серед запропонованих кроків — скасування пенсії без зменшення виплат для людей із тривалим страховим стажем, відомої як «пенсія з 63 років», а також скасування Mütterrente III.

Експерти також пропонують із 2031 року поступово скорочувати кредитне фінансування оборонних витрат. Навіть за скорочення неефективних і шкідливих для довкілля субсидій, за їхніми розрахунками, залишатиметься фінансовий розрив щонайменше на рівні 2,4% ВВП. Серед можливих джерел доходів рада назвала спеціальний оборонний збір, підвищення податку на доходи, податку з обороту та податків на прибуток.

Спеціальний збір на оборону за різних ставок міг би принести у 2027 році до 30,7 млрд євро. Окремо рада запропонувала об’єднати житлову допомогу, доплату на дітей і базове соціальне забезпечення. За її оцінкою, це могло б підвищити стимули до працевлаштування, знизити ризик бідності та зменшити навантаження на державні фінанси.

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