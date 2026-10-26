Експерти за мандатом ООН заявили про геноцид у Газі попри перемир’я — The Hindu

Незалежні експерти Комісії з розслідування щодо окупованої палестинської території, створеної за мандатом ООН, у новому звіті заявили, що угода про припинення вогню в секторі Гази, Палестина, не припинила дій Ізраїлю, які вони кваліфікують як геноцид. Про це 26 жовтня 2026 року повідомило The Hindu.

Висновки експертів

Експерти також звинуватили ізраїльські сили у злочинах проти людяності на Західному березі річки Йордан. Серед імовірних злочинів, згаданих у звіті, названо тортури та зґвалтування.

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Звіт було оприлюднено в понеділок, 26 жовтня. Його висновки можуть використати прокурори Міжнародного кримінального суду або органи правосуддя інших юрисдикцій у справах, що мають на меті домогтися справедливості для постраждалих і їхніх родичів.

Позиція Ізраїлю

Ізраїль заперечує як звинувачення у геноциді, так і твердження про сексуальне насильство. Як зазначає видання, ізраїльська сторона не надала негайної відповіді після публікації звіту.

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