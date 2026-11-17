Китай активізував далекі морські розгортання поблизу південних островів Японії та в прилеглих водах після політичної суперечки з Токіо в листопаді 2025 року. На думку експертів, опитаних Defense News, Пекін чинить тривалий тиск на Японію, не порушуючи міжнародного морського права.

Активність поблизу Японії

За оцінкою аналітиків, Китай використовує навчання з бойовими стрільбами, місії безпілотників і походи авіаносних груп. Директор програми стратегії та стримування токійського Sasakawa Peace Foundation Кацуя Ямамото вважає, що регулярні проходи китайського флоту поблизу південно-західних японських островів поступово роблять таку присутність звичною, розширюють оперативний досвід КНР і створюють модель прийнятної присутності в регіоні.

Йдеться про так званий перший острівний ланцюг, до якого належать Японія, Тайвань і Філіппіни. Упродовж семи тижнів після заяви прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі американський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies зафіксував зростання кількості помітних ескалаційних дій Народно-визвольної армії Китаю.

Суперечка навколо Тайваню

У листопаді 2025 року Такаїчі заявила на засіданні комітету Палати представників Японії, що китайська морська блокада або збройний конфлікт навколо Тайваню можуть становити для країни ситуацію, яка загрожує її існуванню. Науковий співробітник Японського інституту міжнародних відносин Стівен Наґі пов’язав цю заяву з масштабом і характером китайських розгортань.

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На початку листопада генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню відстежив понад 100 пов’язаних із китайськими військовими суден поблизу острова, зокрема кораблі берегової охорони та військові кораблі. Експерти припустили, що з огляду на масштаб цього угруповання воно могло бути спрямоване також на Японію.

Реакція Токіо

За даними Center for Strategic and International Studies, протягом 2025 року кількість китайських військово-морських кораблів у водах навколо Японії зросла лише незначно. Водночас побільшало китайських суден у прилеглій зоні біля контрольованих Японією островів Сенкаку, які Китай називає Дяоюй. Професор Temple University Japan Campus Джеффрі Кінгстон також відзначив активізацію китайської військово-морської діяльності поблизу віддалених японських островів у районі острова Міяко.

Японський уряд висловлював протести через дії Китаю, відстежував китайські кораблі власними силами та піднімав винищувачі. Японські медіа повідомляли, що Токіо розглядає оборонний план на 70–80 трлн єн на п’ятирічний період, який почнеться у квітні 2027 року, проти 43 трлн єн у попередні п’ять років.

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