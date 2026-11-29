Спеціальна доповідачка ООН з прав людини на палестинських територіях Франческа Альбанезе в суботу прибула до Мехіко, Мексика, після того, як Коста-Рика не дозволила їй в’їхати до країни. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Дві ночі в аеропорту

Альбанезе заявила, що провела дві ночі в міжнародному аеропорту Сан-Хосе після того, як їй відмовили у в’їзді в четвер увечері. За її словами, коли вона сідала на рейс у суботу, то майже 50 годин не спала.

Вона прибула до Сан-Хосе на запрошення Університету Коста-Рики, який мав присудити їй почесний докторський ступінь за правозахисну діяльність. Імміграційні органи Коста-Рики заявили, що Альбанезе є об’єктом попередження через можливі зв’язки з тероризмом, а її присутність нібито становить ризик для національної безпеки.

Альбанезе відкинула ці твердження, заявивши, що уряд Коста-Рики поширив неправдиву інформацію, яка пов’язує її з тероризмом. Промову з нагоди присудження ступеня вона виголосила через відеозв’язок із термінала аеропорту.

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Реакція ООН і програма в Мексиці

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив глибоку стурбованість ситуацією та в п’ятницю закликав Коста-Рику дозволити Альбанезе в’їхати до країни.

В аеропорту Мехіко Альбанезе зустріли прихильники Палестини. Очікується, що вона проведе в Мексиці п’ять днів, відвідає захід солідарності з Палестиною, візьме участь у заході в комісії з прав людини в Мехіко та прочитає університетську лекцію про відповідальність у часи геноциду.

Альбанезе — італійська правознавиця, яка не є посадовицею ООН. У 2022 році Рада ООН з прав людини призначила її для моніторингу та звітування про стан прав людини на палестинських територіях. Вона неодноразово критикувала політику Ізраїлю в Газі.

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