В Ізраїлі Управління водних ресурсів не має плану протидії повеням, заявила керівниця напряму кліматичної стійкості екологічної правозахисної групи «Адам Тева Ве-Дін» Орлі Бабицька. В інтерв’ю радіостанції 103FM вона також вказала на нестачу фінансування та невизначеність у розподілі відповідальності між державними й місцевими органами, повідомляє Jerusalem Post.

Нестача фінансування

За словами Бабицької, протягом попереднього десятиліття обсяг інвестицій мав становити близько 7 млрд нових ізраїльських шекелів. Фактично, за її даними, інвестували лише 1,5 млрд шекелів. Вона сказала, що досі залишаються невирішеними питання про те, хто саме має відповідати за витрачання коштів і реалізацію заходів на національному та місцевому рівнях.

Експертка зазначила, що опади в країні стають інтенсивнішими: великі обсяги води випадають за короткий час і спричиняють підтоплення. На її думку, місцева влада не може змінити характер опадів, але здатна підготуватися до їхніх наслідків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

План без бюджетних асигнувань

Бабицька вважає необхідними утримання та розширення дренажної інфраструктури, оскільки наявні системи проєктувалися для погодних умов, які вже змінюються. Серед можливих рішень вона назвала визначення територій, де вода під час сильних злив могла б тимчасово накопичуватися без загрози людям і майну, а згодом просочуватися в ґрунт і поповнювати водоносні горизонти.

За її словами, план управління ризиками повеней оприлюднили у жовтні 2026 року після понад шести років. Водночас, як стверджує Бабицька, для його виконання не передбачили бюджетного фінансування: документ містить розподіл відповідальності, але передбачає подальшу розробку окремих джерел коштів.

Читай нас у