Експоліцейський Ламарр-Конден заявив про самооборону в суді — ABC News Australia

В Австралії колишній поліцейський Бо Ламарр-Конден уперше дав свідчення у процесі щодо подвійного вбивства Джессі Бейрда та його нового партнера Люка Девіса. Обвинувачений не визнає провини й заявляє, що діяв у самообороні, повідомляє ABC News Australia.

Версія обвинуваченого

За словами Ламарра-Кондена, у лютому 2024 року він поїхав до будинку Бейрда на Браун-стріт у Паддінгтоні, щоб забрати свої речі — серфборд, коштовну каблучку та одяг. Він стверджує, що біля кафе побачив мотоцикл і спорядження кур'єра Uber Eats та вдягнув шолом, аби приховати обличчя.

Обвинувачений заявив присяжним, що зайшов до будинку зі запасним ключем і шукав своє майно в коробках. Почувши шум біля задніх дверей, він, за його версією, сховався нагорі. Згодом він спустився та побачив Бейрда з ножем. Ламарр-Конден стверджує, що під час сутички боявся удару ножем у шию, дістав службовий пістолет і навмисно вистрілив Бейрду в плече, намагаючись його роззброїти.

Він також сказав, що другий постріл стався випадково, коли чоловіки впали на підлогу. Ламарр-Конден визнав відповідальність за смерть Бейрда, однак наполягав, що не мав наміру його вбивати.

Свідчення про Люка Девіса

Колишній поліцейський розповів, що після сутички пістолет відлетів до вітальні. За його твердженням, він перевірив стан Бейрда та зателефонував до служби екстреної допомоги 000, але потім вирішив вийти надвір і спробувати зупинити швидку.

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Біля дверей він, за власними словами, зустрів Девіса, який тримав його зброю. Ламарр-Конден заявив, що присів, щоб показати, ніби не становить загрози, однак під час подальшої боротьби пістолет вистрілив і влучив у Девіса.

Позиція прокуратури

Прокуратура стверджує, що Ламарр-Конден переслідував телеведучого Бейрда, щонайменше двічі незаконно проникав до його житла, а згодом убив Бейрда й Девіса зі службового пістолета. У справі сторона обвинувачення вже представила свідчення або письмові заяви приблизно 90 свідків.

Ламарр-Конден також заперечує обвинувачення в обтяженому незаконному проникненні до будинку Бейрда у серпні 2023 року. Він визнав, що намагався перевірити телефон Бейрда, але стверджує, що злякався та вибіг із помешкання, випадково забравши телефон і гаманець.

Суд також почув, що після смертей Ламарр-Конден прибирав місце події, а згодом намагався позбутися тіл у чохлах для серфбордів поблизу грецького монастиря. Він здався поліції через чотири дні. Перехресний допит обвинуваченого має продовжитися в понеділок.

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