Експорт дизеля з Китаю в листопаді може впасти до 800 тисяч тонн — OilPrice

Китайські нафтопереробні заводи можуть скоротити експорт дизельного пального в листопаді приблизно до 800 тисяч тонн через зменшення внутрішніх запасів після активних поставок наприкінці літа. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на трейдерів, керівників галузі та оцінки Reuters.

Попередні обсяги поставок

Станом на початок листопада китайські переробники продали близько 500 тисяч метричних тонн дизеля для завантаження цього місяця. Контракти на другу половину листопада ще не були остаточно узгоджені, однак попередні розрахунки передбачають загальний обсяг поставок на рівні близько 800 тисяч тонн.

Для порівняння, у серпні Китай експортував 1,33 мільйона тонн дизеля, а у вересні — 1,8 мільйона тонн. Таким чином, очікуваний листопадовий показник буде нижчим за обсяги двох попередніх місяців.

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Експортні квоти

Політика Китаю щодо експорту пального змінювалася протягом року. У період із квітня до липня влада та нафтопереробники надавали пріоритет внутрішньому забезпеченню, тому експорт пального обмежували. У середині липня обмеження послабили, а в серпні країна експортувала 6,01 мільйона тонн нафтопродуктів — на 12,7% більше, ніж роком раніше.

Минулого тижня Китай збільшив доступну квоту на експорт нафтопродуктів у четвертому кварталі до 20,44 мільйона тонн, що на 44% більше у річному вимірі, за даними GL Consulting. Водночас аналітики компанії зазначили, що додаткові квоти не означають негайного зростання фізичних поставок: план експорту на листопад іще коригується, хоча після нового розподілу квот його можуть переглянути в бік збільшення.

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