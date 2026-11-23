Експорт нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу зі США у 2026 році сягнув рекордних рівнів на тлі зростання внутрішнього видобутку та розширення експортних потужностей. Про це повідомляє OilPrice.

Видання пов’язує підвищений попит на американські енергоносії зі зміною світових торговельних потоків і перебоями з постачанням із Близького Сходу, які воно пов’язує з війною в Ірані. Покупці також віддають перевагу постачанню, яке не проходить через геополітично чутливі морські маршрути, зокрема Ормузьку протоку та Баб-ель-Мандебську протоку.

Частка США на світовому ринку

За даними Kpler, на які посилається OilPrice, частка американської нафти у світовому експорті зросла з до 5% у 2018 році до до 15%. США також стали найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, випередивши Катар та Австралію. Останніми місяцями частка США на світовому ринку СПГ становила близько 30%, тоді як у 2018 році вона дорівнювала 5%.

На ринку пропану США, за наведеними даними, забезпечили рекордні 70% світового експорту від початку року. У першій половині 2026 року американський експорт пропану зріс на 11% у річному вимірі — до 2 млн барелів на добу. Експорт етану в серпні досяг рекордних 794 тис. барелів на добу, свідчать останні доступні дані EIA.

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Конкуренція за ринки

OilPrice зазначає, що абсолютні обсяги американського експорту можуть і далі зростати завдяки новим потужностям зі скраплення газу та рекордному видобутку нафти. Водночас подальше нарощування частки США на світовому ринку залежатиме не лише від геополітичних чинників, а й від попиту та цінової конкурентоспроможності.

Конкуренцію американській нафті посилюватимуть Бразилія, Гаяна та Канада. Канада також планує збудувати новий нафтопровід, щоб збільшити продажі до Азії та диверсифікувати поставки поза ринком США, а також конкуруватиме зі США на ринку СПГ. Серед конкурентів у сегменті скрапленого газу OilPrice називає також Катар, який планує істотно розширювати експортні потужності.

Подальше зростання експорту пропану зі США можуть стримувати обмеження експортної інфраструктури та посуха в районі Панамського каналу, пов’язана з явищем Ель-Ніньйо.

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