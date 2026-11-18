За офіційними даними, експорт Японії у жовтні зріс на 20,5% у річному вимірі, повідомляє CNBC. Оприлюднені в середу дані засвідчили, що темпи зростання поставок прискорилися після двох місяців уповільнення.

Вищий за прогнози результат

Економісти, яких опитало Reuters, очікували, що японський експорт у жовтні зросте на 20% у річному вимірі. Фактичний результат перевищив консенсус-прогноз на 0,5 відсоткового пункта.

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Переглянуті дані за вересень показали зростання експорту на 16,5% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. Отже, жовтневий темп зріс на чотири відсоткові пункти проти переглянутого вересневого показника.

Поставки напівпровідників

Поставки напівпровідників у жовтні підскочили майже на 50% у річному вимірі. CNBC пов'язало прискорення загального експорту зі стійкими поставками чипів.

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