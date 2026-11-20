Експорт сонячних елементів із Китаю в жовтні зріс на 21% у річному вимірі — до 1,55 млрд одиниць. Це другий поспіль місяць зростання закордонних поставок після чотирьох місяців спаду з травня до серпня, повідомляє OilPrice з посиланням на Bloomberg і дані Головного митного управління Китаю.

Відновлення після спаду

Найнижчого рівня поставки китайських сонячних елементів за кордон досягли в липні. Експорт сонячних елементів і панелей почав скорочуватися у травні після того, як Пекін з 1 квітня 2026 року скасував відшкодування податку на додану вартість для експорту фотоелектричної продукції.

Скасування пільги підвищило експортні витрати та зробило китайську фотоелектричну продукцію дорожчою на міжнародних ринках. Китай також планує з 1 січня 2027 року припинити відшкодування експортного ПДВ для акумуляторної продукції.

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Заходи США та технології

За даними видання, покупці китайських сонячних елементів нарощують запаси перед набуттям чинності 4 грудня нових американських заходів щодо імпорту полікремнію для сонячної енергетики та його похідних. У серпні адміністрація президента Трампа оголосила про мінімальні імпортні ціни на полікремній, сонячні елементи, пластини та модулі, а також про 15-відсоткове мито.

Окремо китайська влада розглядає експортний контроль або заборону на низку технологій виробництва сонячної продукції. Минулого місяця Пекін запропонував торговельну політику, яка може обмежити експорт технологій для виготовлення високоефективних сонячних продуктів, зокрема перовскітних і тандемних елементів, полікремнію, пластин та кристалічних кремнієвих елементів.

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