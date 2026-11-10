Експорт легкових авто з Китаю зріс на 68,5% у жовтні — ECNS

У Китаї експорт пасажирських автомобілів у жовтні становив 928 тисяч одиниць — на 68,5% більше у річному вимірі та на 1% більше проти вересня. Про це повідомляє ECNS з посиланням на дані Китайської асоціації пасажирських автомобілів.

Експорт автомобілів на нових джерелах енергії

За даними асоціації, експорт пасажирських автомобілів на нових джерелах енергії досяг 582 тисяч одиниць. Це на 144,7% більше, ніж у жовтні попереднього року, та на 3,9% більше порівняно з вереснем.

Автомобілі на нових джерелах енергії становили 62,8% загального обсягу експорту пасажирських авто з Китаю. Їхня частка збільшилася на 20 відсоткових пунктів у річному вимірі.

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Продажі на внутрішньому ринку

Водночас роздрібні продажі пасажирських автомобілів на внутрішньому ринку Китаю в жовтні становили 1,643 мільйона одиниць. Показник знизився на 27,1% у річному вимірі, але зріс на 1,5% порівняно з попереднім місяцем.

Роздрібні продажі пасажирських автомобілів на нових джерелах енергії сягнули 1,109 мільйона одиниць: це на 13,7% менше, ніж роком раніше, але на 2,3% більше, ніж у вересні. Їхня частка в роздрібному продажу пасажирських авто досягла рекордних 67,5% — на 10,5 відсоткових пунктів більше у річному вимірі та на 0,5 відсоткового пункту більше, ніж у вересні.

Продажі паливних автомобілів скоротилися на 45% у річному вимірі. Представник асоціації заявив, що високі ціни на нафту прискорювали перехід на електромобілі, а активний експорт допомагав автовиробникам компенсувати спад внутрішніх роздрібних продажів.

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