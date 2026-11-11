Експорт машинобудування Тайваню перевищив 1 трлн тайванських доларів — Taipei Times

Експорт машинобудівної продукції Тайваню за перші десять місяців року перевищив 1 трлн тайванських доларів. У національній валюті він сягнув 1,003 трлн тайванських доларів, що на 24,4% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє Taipei Times з посиланням на Тайванську асоціацію машинобудівної промисловості.

У доларовому еквіваленті поставки машинобудівної продукції з січня до жовтня становили 31,572 млрд доларів США — на 21,8% більше у річному вимірі. В асоціації припустили, що за підсумками року обсяг експорту може перевищити рекорд 2022 року, коли він сягнув 34,813 млрд доларів США.

Попит на ШІ та напівпровідники

Асоціація очікує подальшого зростання галузі в поточному кварталі. Серед чинників вона назвала високий попит, пов’язаний зі штучним інтелектом і напівпровідниками. Це підтримує експорт електронного обладнання, а також устаткування для інспекції та тестування.

Лише за жовтень експорт машинобудівної продукції Тайваню становив 3,593 млрд доларів США, збільшившись на 35% порівняно з жовтнем минулого року. Це був 21-й поспіль місяць річного зростання. Основний внесок забезпечили поставки електронного обладнання, компонентів для передавання потужності, а також інспекційного й випробувального устаткування.

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Ризики для верстатобудування

Водночас асоціація зазначила, що несприятливий курс тайванського долара щодо японської єни та південнокорейської вони й надалі тисне на експорт верстатів. У жовтні їхні поставки зросли на 18,5% — до 167 млн доларів США, проте за десять місяців знизилися на 0,2%, до 1,659 млрд доларів США.

Серед інших чинників невизначеності асоціація назвала міжнародну геополітику та політику уряду США щодо штучного інтелекту. Вона також вказала, що вищі витрати на землю й електроенергію для будівництва дата-центрів, а також тривалі процедури погодження можуть зробити американські компанії обережнішими у капітальних витратах.

Найбільшим покупцем тайванської машинобудівної продукції за десять місяців були США — 8,292 млрд доларів США, або 26,3% загального експорту. Китай посів друге місце з 6,729 млрд доларів і часткою 21,3%, а Сінгапур — третє з 2,339 млрд доларів, або 7,4%.

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