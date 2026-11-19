Експорт Південної Кореї від початку року перевищив $1 трлн на тлі глобального буму інвестицій у чипи для штучного інтелекту. Країна стала четвертою у світі, що досягла такого показника, після Німеччини, США та Китаю.

Новий експортний рекорд

Позначку в $1 трлн було подолано у четвер, 19 листопада, повідомило міністерство торгівлі країни. Як повідомляє Channel NewsAsia, торік річний експорт Південної Кореї сягнув рекордних $709 млрд.

Четверта за величиною економіка Азії, де базуються великі виробники мікросхем Samsung Electronics і SK Hynix, нарощує експорт та інвестиції завдяки світовому попиту на технології штучного інтелекту.

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Плани уряду та внутрішній попит

Президент Лі Чже Мьон заявив, що досягнення в експорті необхідно перетворити на сталий розвиток. За його словами, влада має намір зміцнювати конкурентоспроможність ключових галузей і розвивати нові напрями зростання, зокрема ШІ та біотехнології.

Адміністрація Лі планує створити Фонд реагування на майбутнє обсягом 162,3 трлн вон, або $121,94 млрд. Надлишкові податкові надходження від буму в чиповій галузі хочуть спрямувати на перспективні індустрії, молодь, регіональний розвиток та освіту.

Водночас внутрішній попит у країні залишається слабким, а вигоди від експортного зростання ще не відчули багато домогосподарств. На споживчі настрої впливають високі відсоткові ставки, ціни та значна волатильність внутрішнього фондового ринку. Міністр фінансів минулого місяця прогнозував прискорення економічного зростання цього року до середини діапазону 3% після 1% торік.

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