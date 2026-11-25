У Південній Кореї експорт косметики, харчових продуктів, одягу та культурних товарів з січня до четверга, коли загальний обсяг експорту країни вперше перевищив 1 трлн доларів, сягнув рекордних 28,65 млрд доларів. Це на 21,5% більше, ніж за аналогічний період торік, і більше за торішній річний показник у 27,02 млрд доларів, повідомляє Korea Herald з посиланням на дані Митної служби Кореї.

Косметика становить майже половину експорту

Найбільшу частку в експорті споживчих товарів становила косметична продукція — 13,65 млрд доларів. Її поставки зросли на 34,6% у річному вимірі та забезпечили 47,6% загального обсягу експорту цієї групи товарів. У 2025 році косметики експортували на 11,61 млрд доларів, що дорівнювало 43% такого експорту.

Поставки корейських харчових продуктів за кордон зросли на 9,3% — до 10,94 млрд доларів. Зростанню сприяли продажі рамьону — корейської локшини швидкого приготування — та морепродуктів.

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США випередили Китай за закупівлями

Експорт модних товарів становив 3,13 млрд доларів, що на 14% більше проти попереднього року. Поставки культурних товарів, зокрема музичних альбомів і книжок, зросли на 36,5% — до 920 млн доларів.

Найбільшим покупцем південнокорейських споживчих товарів стали США, які імпортували їх на 5,69 млрд доларів. Китай закупив такої продукції на 5,1 млрд доларів, а Японія — на 2,9 млрд доларів. США вперше за 22 роки випередили Китай за обсягом закупівель цієї категорії товарів у Південної Кореї.

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