У Великій Британії нові документи щодо призначення Пітера Мандельсона послом країни у США засвідчили, що він не продав свою частку в лобістській компанії Global Counsel після вступу на посаду. Про це повідомляє Politico.

Частка в Global Counsel

З листування випливає, що Мандельсон зберігав акції Global Counsel на момент призначення. У березні 2025 року він отримав пропозицію про купівлю його частки, однак через шість місяців так і не позбувся активу.

Компанія припинила роботу в лютому 2026 року після втрати низки клієнтів на тлі висвітлення зв’язків Мандельсона з покійним засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

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Втручання у кадрові рішення

Документи також вказують, що під час роботи послом Мандельсон мав намір пом’якшити формулювання щодо Китаю у своєму виступі після коментарів неназваного директора Global Counsel. У листі директор запропонував змінити частину формулювань, зокрема щодо оцінок адміністрації Дональда Трампа.

Крім того, у вересні 2025 року Мандельсон надсилав повідомлення тодішньому керівнику апарату прем’єр-міністра Кіра Стармера Моргану Максвіні щодо кадрових перестановок у британському уряді. Він пропонував призначити Даррена Джонса керівником відомства науки і технологій. Максвіні відповів уже після завершення перестановок, коли Джонс отримав новостворену посаду головного секретаря прем’єр-міністра.

Мандельсона звільнили з посади у вересні 2025 року через його тісну минулу дружбу з Епштейном. На запит про коментар він одразу не відповів.

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