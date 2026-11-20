Експрем’єр Франції Домінік де Вільпен готується оголосити про висунення своєї кандидатури на президентських виборах 2027 року. Його команда скликала пресконференцію на 11:00 в паризькому Будинку Латинської Америки, повідомляє France 24.

Позиція щодо політичних сил

Команда де Вільпена повідомила AFP, що він представить себе альтернативою трьом політичним силам, які, на її думку, розколюють Францію. Сам де Вільпен зарахував до них ультраправе Національне об’єднання, яке нині лідирує в опитуваннях, ліву Нескорену Францію, що посідає друге місце, та макроністський центр.

Колишній прем’єр звинуватив ці сили в занепаді Франції. Очікується, що він також закличе виборців не вважати президентські вибори 2027 року наперед приреченими та представить себе як прихильника оновлення.

Підготовка до виборів

Де Вільпен готується до президентської кампанії понад два роки. Він створив власну партію Гуманістична Франція, видав книжку, посилив присутність у соціальних мережах і виступав у різних містах країни.

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Водночас його участь у виборах ще не гарантована. Для реєстрації кандидат у Франції має зібрати щонайменше 500 підписів мерів. Команда де Вільпена стверджує, що вже отримала обіцянки підтримки від 300 мерів. Брак таких підписів завадив йому балотуватися на президентських виборах у 2012 році.

Досвід і підтримка

Де Вільпен був міністром закордонних справ за президента Жака Ширака, коли Франція послідовно виступала проти вторгнення до Іраку під проводом США у 2003 році. Він працював у політиці з 1980-х років як один із головних стратегів Ширака, але ніколи не обирався на виборні посади.

Його оцінки міжнародних справ і виступи проти воєнної кампанії Ізраїлю в секторі Гази привернули увагу молодших і більш лівих виборців. Однак нинішні опитування оцінюють його підтримку в межах від 1% до 3%.

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